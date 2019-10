'Drie partijen over in de strijd om Eneco'

De deadline voor bindende biedingen is aanstaande maandag, aldus de krant. Vertegenwoordigers van de aandeelhouders, directie en de ondernemingsraad van Eneco kiezen vervolgens een winnaar. Rond kerst moet het winnende bod bekend zijn.

Eneco is in handen van 44 gemeenten en wordt verkocht in een zogeheten gecontroleerde veiling. De biedingen komen binnen bij vertegenwoordigers van het bedrijf en de aandeelhouders. Die zullen dan hun achterban informeren. Het duurt vervolgens nog tot begin volgend jaar voordat er een definitieve klap gegeven kan worden. Alle 44 gemeenteraden zullen er over moeten stemmen.