Wat kan het kabinet doen om ons door de crisis te slepen?

De Nederlandse aanpak van de coronacrisis is in de ogen van Martin Visser zeer wispelturig. Dit zorgt voor verwarring en ontevredenheid onder ondernemers. Het zal in de ogen van de columnist van De Financiële Telegraaf niet helpen om de slechte economische cijfers op te vangen. Dat zegt Visser in de podcast Kwestie van Centen waarin ook uitgebreid wordt ingegaan op de begroting die weer wordt opgesteld voor Prinsjesdag en waar het kabinet voor een aantal moeilijke keuzes staat in deze crisistijd.

De wekelijkse podcast van de Financiële Telegraaf met presentator Herman Stam is hier te beluisteren.

Podcast