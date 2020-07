Opslagtanks Vopak voller in eerste jaarhelft

De opslagtanks waren voor 88 procent gevuld tegen 84 procent in de eerste helft van vorig jaar. In het tweede kwartaal kwam de bezettingsgraad uit op 90 procent. Dat was 86 procent in het eerste kwartaal en 84 procent een jaar eerder. Vopak had in april al aangegeven dat de opslagtanks voor olie voller zouden raken vanwege door het zogeheten contango-effect, waarbij speculanten olie opslaan in afwachting van prijsstijgingen.

Het bedrijfsresultaat exclusief bijzondere posten bedroeg in de eerste zes maanden van dit jaar 402,6 miljoen euro tegen 422,6 miljoen euro een jaar eerder. Die daling had te maken met de desinvestering van terminals in Algeciras, Amsterdam en Hamburg en negatieve wisselkoerseffecten, aldus Vopak. Als die factoren niet worden meegerekend was sprake van een stijging van het resultaat met 18 miljoen euro. Er werd een nettowinst geboekt van ruim 166 miljoen euro.

Nieuwe projecten

Het bedrijf gaf aan het resultaat te willen laten groeien door nieuwe projecten. De investeringen kunnen dit jaar uitkomen op 500 miljoen euro. Daarnaast is de onderneming uit Rotterdam bezig de kosten te verlagen.