Dure fondsmanagers Europa bloeden

Deze klassieke fondsmanagers strijden met de aanbieders van goedkope trackerfondsen of exchange traded funds (etf’s), die tegen enkele basispunten prestaties van aandelen en ook fondsen nabootsen. De kosten van de traditionele fondsen liggen gemiddeld aanzienlijk hoger.

Uit een vergelijking van driehonderd van deze klassieke fondsen door consultant McKinsey blijkt dat de winsten van specifiek Europese fondshuizen vorig jaar in totaal met 2,4% zijn teruggelopen, vergeleken met vorig jaar. Dat is de sterkste daling sinds 2011.

Azië grote uitzondering

Gezamenlijk boekten ze €18 miljard aan winst. Tegelijkertijd werd er bij westerse fondsen €1,8 biljoen aan nieuwe cash in fondsen gestopt.

Voor Amerikaanse klassieke fondshuizen is het probleem minstens zo groot: de winsten daalden met 3,3% naar €38 miljard in totaal.

In Azië is het echter een heel ander verhaal: daar verdiensten ze 6,3% meer, tot €29 miljard over vorig jaar.

In een periode met lage rente en veel steun van goede bedrijfswinsten had de markt van fondshuizen zich kunnen hervormen. Maar die heeft dat goeddeels nagelaten, aldus zakenbank Berenstein.