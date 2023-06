Premium Het beste van De Telegraaf

Hotel moet goed bevallen: bijzonder alternatief voor kraamzorg aan huis

Door Klaartje Bax

Het Bravis Ziekenhuis in Bergen op Zoom hoopt op 1 juli de deuren van het kraamhotel te openen. Ⓒ rias immink

Amsterdam - Lekker cocoonen met je pasgeboren baby in je eigen huis met een kraamhulp die jou en je kindje op weg helpt; niet voor alle moeders zit dit er in. Want het aantal vrouwen dat deze zomer gaat bevallen, is hoger dan het aantal beschikbare kraamhulpen.