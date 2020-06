Pensioen in dichte mist: ’Wie gaat dit betalen en vooral: hoe?’

Voor zware beroepen wordt vervroegde uittreding nadrukkelijker als mogelijkheid geopperd in de pensioendeal. Ⓒ Phovoir

Er is een deal over de uitwerking van het pensioenakkoord. Vrijdagavond waren minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en werkgevers en vakbonden opgelucht dat ze er eindelijk uit waren. Maar wat weten we inmiddels over dat akkoord? Alles over het nieuwe pensioen, de compensatie en de zware beroepen.