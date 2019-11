BEURZEN Takeaway zet opmars voort in rode AEX

De AEX sloot uiteindelijk 0,3 procent lager op 596,67 punten. Net als afgelopen week, ging de AEX gedurende de dag over de 600-puntengrens, maar dit niveau werd niet vastgehouden. De laatste keer dat de index boven de 600 punten sloot was op 22 mei 2001. De MidKap daalde 0,7 procent tot 888,80 punten. Frankfurt en Londen dikten tot 0,2 procent aan. Parijs verloor 0,4 procent.

Takeaway.com was de overduidelijke winnaar in de AEX. Het maaltijdbestelbedrijf won 5,7 procent geholpen door een adviesverhoging van Credit Suisse. Verder stond ArcelorMittal (plus 0,7 procent) bij de koplopers. Invallen door de financiële politie bij het staalbedrijf in Italië leken beleggers enigszins koud te laten.

Duitse autoriteiten brachten op hun beurt een bezoek aan het kantoor van ABN AMRO in Frankfurt. Deze inval en ook meerdere huiszoekingen hebben te maken met een zaak over dividendfraude. Dat er een onderzoek liep naar de kwestie was al wel bekend. Het aandeel ABN AMRO verloor op het Damrak 1 procent.

In Londen won easyJet dik 5 procent na cijfers. De Britse luchtvaartmaatschappij liet ook weten per direct de CO2-uitstoot van al zijn passagiers te compenseren. Satellietbedrijf SES kelderde ruim 21 procent in Luxemburg. Beleggers waren niet blij met het plan voor een openbare veiling van het zogenoemde C-bandspectrum in plaats van een private verkoop van de frequenties door de satellietbedrijven.

BME klom 2,1 procent in Madrid. Beursexploitant Deutsche Börse zou zich ook willen mengen in de overnamestrijd rond de Spaanse beursuitbater. Het aandeel BME won een dag eerder al 38 procent nadat bekend werd dat branchegenoten Euronext en SIX Swiss Exchange strijden om het bedrijf.

De euro was 1,1081 dollar waard tegen 1,1080 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 2,2 procent goedkoper op 55,82 dollar. Brentolie zakte 1,6 procent in prijs tot 61,45 dollar per vat.