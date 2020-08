Ruim een op de vier streamt gratis van een ander

We kijken steeds vaker naar een streamingdienst, en minder televisie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Amsterdam - Meer dan de helft van de Nederlanders kijkt films of series via een streamingdienst zoals Netflix of Videoland. Maar ruim een kwart, 28%, betaalt daar niet voor. Zij kijken mee op het abonnement van iemand anders.