KLM stuurt vakbonden nieuw loonvoorstel

Vakbond FNV Grond stelde vorige week een ultimatum aan KLM. Als niet voor vrijdagmiddag aan alle eisen zou worden voldaan dan dreigen acties. KLM zegt het ultimatum af te wijzen.

Concreet biedt KLM nu een cao voor drie jaar waarin medewerkers er in totaal 6 procent loon bij krijgen in drie stappen. KLM is bereid om een afspraak te maken voor nog eens 1 procent extra loon, in ruil voor een aanpassing van de huidige winstdelingsregeling.