Column: alle eurolanden op weg naar onhoudbare schuldenpositie

Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Maak schulden! Zoveel mogelijk schulden! Leen voor een huis! Leen voor een auto! Leen voor een toekomstige vakantie! Leen voor die veel te dure jurk! Leen voor dat prachtige horloge! Leen voor investeringen. Leen voor beleggingen. Leen gewoon om te lenen! Leen van mij part gewoon omdat het kan! Leen! Leen! Leen! Stop uzelf tot aan uw oogballen in de schulden. Want let op, geld lenen kost een ander geld!