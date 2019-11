'Wall Street opent met kleine winsten'

De Chinese president Xi Jinping dat zijn land werk wil maken van een gedeeltelijke handelsdeal met de Amerikanen, maar wel op basis van wederzijds respect en gelijkheid. Volgens Xi zal Peking niet aarzelen om in te grijpen als dat nodig is. In Washington deden eerder deze week berichten de ronde over dat een handelsdeal er dit jaar waarschijnlijk niet meer in zit.

Tesla lijkt lager te gaan beginnen, na de rommelig verlopen onthulling van de pick-uptruck. Het hoofd design wilde aantonen dat het futuristisch uitziende voertuig met de naam Cybertruck extra stevig is, maar vernielde daarbij per ongeluk twee ruiten. Topman Elon Musk vervolgde de onthulling staand voor de beschadigde auto. Het kan overigens nog jaren duren eer de eerste elektrische pick-uptruck van Tesla daadwerkelijk te koop is.

Disney

Aan het cijferfront zijn er resultaten van onder meer kledingverkoper Gap, sportwinkelketen Foot Locker, warenhuisonderneming Nordstrom en levensmiddelenproducent J.M. Smucker. Entertainmentconcern Walt Disney staat eveneens in de schijnwerpers. De nieuwe animatiefilm Frozen 2, de langverwachte opvolger van de enorme bioscoophit Frozen uit 2013, staat voor zijn openingsweekend.

Kort na aanvang publiceert marktonderzoeker Markit een voorlopige raming over de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie en dienstensector in november. Daarnaast meldt de de Universiteit van Michigan zijn definitieve cijfer over het consumentenvertrouwen van deze maand.

De markten in New York sloten donderdag met bescheiden verliezen. De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent lager op 27.766,29 punten. De brede S&P 500 zakte ook 0,2 procent, tot 3103,54 punten. Technologiebeurs Nasdaq daalde 0,2 procent tot 8506,21 punten.