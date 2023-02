Rijke particulieren profiteren meest van winst grote beursbedrijven

,,Onze aandeelhouders zijn voor het overgrote deel gepensioneerden, die afhankelijk zijn van het dividend dat wij betalen om het hoofd boven water te houden”, zei Unilever-topman Alan Jope bij de presentatie van de jaarcijfers. Hij suggereerde daarmee dat de miljardenwinst van Unilever ook ten goede komt aan Nederlanders met een aanvullend pensioen. Maar dat valt behoorlijk tegen, blijkt uit het NOS-onderzoek.

De vijf grootste pensioenfondsen van ons land hebben samen voor ruim €2 miljard euro in de zeven grote AEX-bedrijven geïnvesteerd. Dat is nog geen half procent van het totaal. Particuliere beleggers hebben samen daarentegen voor €13,5 miljard in de zeven bekende beursgenoteerde bedrijven gestoken.

Rechtstreeks

De vermogende Nederlanders belegden hun geld rechtstreeks, dus niet via beleggingsfondsen. Vooral kleinere particuliere beleggers stoppen daar hun geld in. De fondsen bieden vaak ’mandjes’ aan, een pakket aandelen met dezelfde samenstelling als een bepaalde index. Dat geldt als minder risicovol.

Thijs Knaap van pensioenuitvoerder APG is verrast dat rijke particulieren veel meer beleggen in grote AEX-bedrijven dan de pensioenfondsen. Toch vindt hij het niet onlogisch, want pensioenfondsen beleggen op de lange termijn en proberen risico’s zoveel mogelijk te spreiden, zegt hij tegen de NOS. Ook zijn particulieren eerder geneigd om aandelen te kiezen van lokale bedrijven omdat ze die beter kennen.

Vermogen

,,Het zijn mensen met veel geld, vaak ouderen die een goed inkomen hebben gehad en een deel van hun spaargeld in aandelen hebben gestopt. De meeste ’gewone’ mensen hebben geen vermogen in aandelen, alleen via pensioenfondsen”, aldus Knaap. Bovendien heeft niet iedereen in Nederland een aanvullend pensioen.