Beursblog: Just Eat en Prosus leiden AEX naar winst

Door Theo Besteman Kopieer naar clipboard

Amsterdam - De AEX is vrijdag de handel met een fractie winst begonnen. Besi, Prosus en Just Eat staan aan kop. KPN, Heineken en Unilever vormen de bodem. Het sentiment in Europa is ook licht positief. Aandelenbeurzen in Azië presteerden gemiddeld goed, de Nikkei en Hangseng boekten duidelijke winst. De markt ziet de heropening van China als koopkans in aandelen. De markt wacht verder op wat de centrale banken volgende week voor richting gaan geven.