Beursblog: Wall Street-futures zakken op stijging prijzen

Door Theo Besteman

Amsterdam - De Dow Jones zakt 150 punten weg na een slechter dan verwacht inflatierapport in de VS. AEX handelt vrijdagmiddag boven 721 punten na 0,3% koerswinst. Philips, DSM en Aegon vormen de voorhoede, Just Eat, Shell en Heineken boeken het meeste verlies. ABN Amro blijft sterk op een advieswijziging. Wall Street koerst al af op winst volgens de futures. Vanmiddag staan het inflatiecijfer en uitgaven van Amerikaanse consumenten op de rol.