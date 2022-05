Beursblog: domper inflatie EU spoelt winst AEX deels weg

Door Johan Wiering

De AEX geeft dinsdag in de late ochtendhandel de winst deels uit handen na bij de start nog bijna de grens van 720 punten te hebben aangetikt. Teleurstelling over de nieuwe piek in de Europese inflatie dempt het optimisme. DSM en Unilever vallen nog steeds zeer goed in de smaak.