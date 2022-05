Beursblog: Dow zakt 400 punten, inflatiezorg drukt kooplust beleggers

Wall Street is dinsdag met verlies geopend. Beleggers maken zich op de eerste handelsdag van de week zorgen over verdere prijsstijgingen. De AEX tikt 715 punten aan, ondanks de teleurstelling over de groeiende inflatiestijging van 8,1% voor de eurozone. DSM en Unilever laten een zonnig beeld zien.