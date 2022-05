Beursblog: inflatievrees vreet winst Wall Street op

Door Theo Besteman

De drie grote beurzen in New York gaan richting het beursslot naar verlies. Beleggers in de VS wegen op de eerste handelsdag van de week oplopende inflatie en berichten over prijsstijgingen. In de obligatiemarkt lopen verliezen ook op. De AEX sluit net onder 713 punten, ondanks de teleurstelling over de groeiende inflatie van 8,1% voor de eurozone. Aandelen Unilever en DSM trokken de kar.