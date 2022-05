Beursblog: Unilever en DSM duwen AEX naar winst

Door Theo Besteman

De AEX is dinsdag met winst gesloten, dankzij sterke winsten van Unilever en DSM. Wall Street noteert dinsdag verlies. Beleggers in de VS maken zich op de eerste handelsdag van de week zorgen over verdere prijsstijgingen. De AEX sluit net onder 713 punten, ondanks de teleurstelling over de groeiende inflatie van 8,1% voor de eurozone.