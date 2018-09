‘Fraude Van Mossel verzinsel van manager’

Dit blijkt uit onderzoek van beveiligingsbedrijf FOX-IT en valt op te maken uit een bekennende schriftelijke verklaring van betrokkene tegenover twee particuliere rechercheurs, in handen van De Telegraaf. De inmiddels ontslagen manager zou onder meer hebben gehandeld uit frustratie over de weigering van het bedrijf om hem aandelen in de Van Mossel Groep te gunnen en vanwege de afwijzing van zijn verzoek om een Jaguar als leaseauto.

Afgelopen week verstuurde de man aan de Rabobank, accountant EY en de Belastingdienst een brandbrief waarin hij melding maakte van onder meer gesjoemel met leaseauto’s en het antedateren van facturen.

Bestuursvoorzitter Eric Berkhof deed de beweringen direct af als ‘absoluut niet waar’ en noemde het een ‘wraakactie van een rancuneuze ex-werknemer’. In werkelijkheid was de brandbrief afkomstig van een manager die op dat moment nog in dienst was. ,,Ik kon eerst niet geloven dat hij de schuldige was. Hij pakte aanvankelijk zelfs mijn arm nog vast en bedankte me voor mijn vertrouwen in hem. Het duurde twee dagen voordat ik het kon accepteren”, zegt Berkhof nu. De privécomputer van de man is na toestemming van de rechtbankpresident in Den Bosch bij hem thuis in beslag genomen door een deurwaarder, in aanwezigheid van politie.

Uit de verklaring van de manager, afgelopen donderdag opgetekend door recherchebureau Secure Advance, valt op te maken dat de man heeft ingebroken in computers van collega’s en daar documenten heeft gekopieerd.

In eerste instantie wilde Van Mossel afzien van juridische stappen tegen de ex-manager (die al jarenlang zou lijden aan een borderline-syndroom), indien hij zich vrijwillig onder behandeling van een psychiater zou laten stellen. Maar gistermiddag is gebleken dat de man met de noorderzon is vertrokken en daarbij bovendien zijn bedrijfsauto heeft gestolen. Daarom doet het bedrijf alsnog aangifte van diefstal, computerinbraak, smaad en laster.