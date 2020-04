Barclays en SocGen rekenen op tegenvallers Unilever

Reden voor analisten van Barclays en Société Générale om hun koersdoel voor het aandeel Unilever te verlagen.

Volgens SocGen zullen de verkopen van het concern ook in het tweede kwartaal van dit jaar te lijden hebben onder de coronacrisis. Het gaat dan met name om de verkopen van bijvoorbeeld ijs buiten de deur.

Daarnaast hebben veel consumenten in maart fors ingeslagen uit angst voor de crisis, waarmee ze voorlopig ook op voorraden kunnen teren. De bank verlaagde zijn koersdoel met een euro tot 38 euro.

IJsverkopen

Barclays verwacht ook in het tweede kwartaal dat de verkopen onder druk komen te staan. Daarvoor gebruiken de analisten dezelfde argumentatie als SocGen. De ijsverkopen en de Foodservice, waar de meeste pijn zit, zijn volgens de kenners goed voor 10 procent van de verkopen van Unilever, benadrukken ze.

De zwakke prestatie van ’homecare’ in het eerste kwartaal was grotendeels het gevolg van de lockdown in India. Barclays denkt dat de vraag naar deze producten sterk blijft, ook als de coronapandemie voorbij is. Het koersdoel voor Unilever ging van 50 naar 48 euro.

Barclays hanteert een advies equalweight op Unilever. SocGen adviseert een verkoop van het aandeel. Unilever noteerde vrijdag rond 16.10 uur 1,4 procent lager op 45,25 euro.