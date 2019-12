Ⓒ 123RF

Na veel gedoe hebben we vorige week eindelijk een deal gesloten met één van onze medewerkers over de beëindiging van zijn dienstverband. De opluchting was groot. Nu, negen dagen later, krijg ik een briefje van hem waarin hij schrijft dat hij er toch geen goed gevoel bij heeft en dat hij gewoon in dienst blijft. Dat kan toch niet zomaar?