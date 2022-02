’Cyberaanvallen op olieterminals bij havens lijken werk van criminele hackers’

Er lijkt geen sprake te zijn van een gecoördineerde aanval. Het NCSC zegt wel de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten te houden en actie te ondernemen als daar aanleiding voor is.

België doet al onderzoek naar een cyberaanval op olieterminals in de havens van Antwerpen en Gent. Dat heeft de Belgische justitie bekendgemaakt. Het gaat daarbij vooral om het bedrijf Sea-Invest en dochter Sea-Tank, die wereldwijd bijna stil kwamen te liggen. Ook Duitsland kijkt naar een cyberaanval bij olieterminals van de ondernemingen Oiltanking en Mabanaft die al afgelopen weekend begon.

Volgens berichtgeving van beurswebsite Marketscreener.com zouden ook olieterminals in Amsterdam en Terneuzen getroffen zijn, maar de genoemde bedrijven hebben dat nog niet bevestigd. Opslagbedrijf Evos heeft het slechts over een „IT-verstoring” bij de terminal in Terneuzen, maar houdt de oorzaak en de gevolgen voor zich.

Terminals

Evos heeft ook terminals in Amsterdam en Rotterdam. De haven van Amsterdam en North Sea Ports, waar de havens van Terneuzen en Gent bij horen, kunnen of willen daar niets over zeggen. Ook de haven van Antwerpen geeft geen commentaar.

Handelaar Riverlake stelt dat er sprake is van een aanval „bij best wel wat terminals.” Volgens Jelle Vreeman die senior broker is bij dat bedrijf hebben de terminals geen controle meer over hun systemen en kunnen ze geen schepen afhandelen die willen laden of lossen.

Volgens het hoofd van de Duitse tegenhanger van het Nederlandse Nationaal Cyber Security Centrum is het incident bij de Duitse terminals „serieus, maar niet ernstig.” De Europese politiedienst Europol heeft Duitsland steun aangeboden bij het onderzoek.