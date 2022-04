Drankje op terras in meeste vakantielanden amper duurder

Premium Reizen

Philadelphia is hip en artistiek (en daarom beslist een bezoek waard)

Vliegen op New York, een paar dagen blijven en daarna met een huurauto meer moois aan de Amerikaanse oostkust ontdekken: dat doen veel Nederlanders. Een stad die daarbij te vaak wordt overgeslagen, is Philadelphia. Jammer, want Philly is hip, artistiek, culinair en overgoten met een heerlijk sausje ...