VEB: ’Tumult om GameStop toont hiaten in stresstest financiële markten’

De toeloop naar het aandeel GameStop dijde snel uit buiten de Verenigde Staten. Klanten van Nederlandse brokers stapten fors in het aandeel, totdat platforms als BinckBank en DeGiro hier limieten op zetten.

„De lokale toezichthouders op de effectenhandel hebben het voordeel dat ze zich enigszins hebben kunnen voorbereiden. Ze kunnen kijken naar de Amerikaanse toezichthouder SEC om te zien hoe het niet moet”, aldus de VEB.

De Amerikaanse beurswaakhond SEC „blijkt op slecht te zijn voorbereid op de krachtige cocktail van sociale media en de – mede door corona – snel groeiende groep van particuliere beleggers die tegen lage kosten kunnen handelen en wel voor een avontuur in zijn”, analyseert de vereniging, ook refererend aan de kredietcrisis van 2008. „Die onderschatting is naïef.”

Onderzoek

Inmiddels doet doet de Amerikaanse toezichthouder SEC onderzoek naar de handel rondom GameStop. In Nederland ’bekijkt’ waakhond AFM de transacties en heeft bij brokers informatie opgevraagd. De AFM waarschuwt beleggers al weken voorzichtig te zijn met de sterke koersoploop: verliezen kunnen om de hoek liggen.

De AFM zegt ook dat ondernemingen een eigen verantwoordelijkheid hebben om te zorgen dat de handel goed verloopt. De toezichthouder vindt dat „de belangen van alle beleggers” goed worden afgewogen. „Uitzonderlijke situaties” kunnen wel een reden zijn om bepaalde types orders niet meer uit te voeren, stelt zij.

Een entree voor de beurshausse bieden de lage kosten. Dankzij internet en slimme apps zitten beleggers ook meer zelf aan de knoppen. De VEB hekelt de rol van bemiddelaars voor particuliere beleggers.

Brokers gehekeld

„De orderstroom van particuliere beleggers is geliefd bij marketmakers, omdat deze meestal een minder scherpe prijs bedingen voor hun transacties. ’Retail flow is dumb flow’ luidt het oneerbiedig in brokerland, ook al zijn er verplichtingen om iedere belegger de beste prijs voor een transactie aan te bieden”, oordeelt de VEB.

„Om bij lagere transactieprijzen toch nog goed te verdienen is volume nodig. Brokers doen er dan ook veel aan om beleggers veel te laten handelen, ook al is dat slecht voor het rendement van die laatste”, stelt de vereniging. „Door de nodige spelelementen in te bouwen en te strooien met alerts weten brokers beleggers tot handelen te verleiden.”

De VEB vreest vooral ’bubbelvorming’ op de beurs, die in 2000 en 2008 tot economische crises leidde. „Een bubbel op de financiële markten knapt op het moment dat beleggers ineens niet meer tegen een hogere prijs van hun stukken af kunnen komen.”

"De geloofwaardigheid van de beurs staat of valt bij een ordelijke handel, vormgegeven door strikte, eenduidige regels"

De ingrepen van brokers en woede daarover van sommige particulieren hebben verwachtingen gefnuikt. „De geloofwaardigheid van de beurs staat of valt bij een ordelijke handel, vormgegeven door strikte, eenduidige regels”, aldus de belangenbehartiger. „Die regels zorgen niet alleen voor duidelijkheid maar ook voor bescherming. Een deugdelijk gereguleerde beurs moet zorgen voor adequate prijsvorming en goede verhandelbaarheid.”

De gebeurtenissen van de laatste weken „zijn een kras op het imago van de handel” geworden, concludeert de belangenvereniging. Waarschuwingssignalen zijn afgegaan na de ’hiaten’ in de reacties. „Laten we hopen dat er niet meer aan het licht komen.”