Miljardenbod Unibail op Australisch Westfield

PARIJS (AFN) - Vastgoedfonds Unibail-Rodamco wil branchegenoot Westfield overnemen. Het Frans-Nederlandse bedrijf heeft een bod op tafel gelegd waar bestuur en commissarissen van dat Australische bedrijf unaniem achter staan. Het hangt aan Westfield een prijskaartje van omgerekend bijna 21 miljard euro.

De aandeelhouders van Westfield kunnen in totaal 7,55 Amerikaanse dollar per aandeel tegemoetzien. Daarvan wordt 2,67 dollar in contanten voldaan, de rest in aandelen Unibail-Rodamco. Het bod ligt bijna 18 procent boven de slotkoers van Westfield op de beurs in Sydney van maandag.

Door de overname ontstaat volgens Unibail-Rodamco 's werelds grootste ontwikkelaar en exploitant van winkelcentra op toplocaties in grote steden. Samen zijn de twee bedrijven goed voor ruim honderd winkelcentra, waar jaarlijks bij elkaar 1,2 miljard bezoekers over de vloer komen, en met een totale waarde van ruim 61 miljard euro.

Waardevolle bezittingen

Zelf is Unibail-Rodamco sterk vertegenwoordigd op het Europese vasteland. Met de overname van Westfield voegt het bedrijf naar eigen zeggen waardevolle bezittingen in met name het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten toe aan zijn portefeuille.

Daarnaast hebben de twee vastgoedbedrijven samen nog voor ruim 12 miljard euro aan projecten op stapel staan. Zo komen er de komenden jaren nieuwe winkelcentra bij in onder meer Londen, Milaan, Hamburg, Brussel, Parijs, Lyon en San Jose.

Werkgelegenheid

Unibail-Rodamco verwacht dat de overname al in het eerste jaar een bijdrage levert aan de winst per aandeel, mede dankzij kostenvoordelen die oplopen tot 100 miljoen euro per jaar. Eventuele gevolgen voor de werkgelegenheid zijn nog onduidelijk. Unibail-Rodamco en Westfield hebben bij elkaar 3700 mensen in dienst.

Het fusiebedrijf zal geleid worden door Christophe Cuvillier, de huidige topman van Unibail-Rodamco. Ook financieel bestuurder Jaap Tonckens blijft op zijn post. Wel komen twee bestuurders van Westfield in de raad van commissarissen. Een van hen, Colin Dyer, wordt daar voorzitter van.

Unibail-Rodamco behoudt zijn beursnotering bij Euronext in Amsterdam en Parijs. Daarnaast worden certificaten van aandelen verhandelbaar op de beurs in Sydney.