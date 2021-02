Kort geding KHN tegen Staat om uitbetaling coronasteun

Vele duizenden ondernemers ontvingen deze week een bericht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dat het verhoogde subsidiepercentage van de TVL over het vierde kwartaal van 2020 niet zoals verwacht eind februari zal worden betaald, maar ’binnen zestien weken’ na vandaag.

Gedwongen sluiting

KHN wijst erop dat dit uitstel vooral ondernemers in de horeca treft die als gevolg van de gedwongen sluiting hun omzet in het vierde kwartaal tot 0 gereduceerd hebben gezien. „Juist zij zijn afhankelijk van de verhoging van het subsidiepercentage van 50% naar 70% van de omzet. Ondernemers hebben in het vertrouwen op de verwachtingen die de Staat heeft gewekt betalingsafspraken gemaakt met hun crediteuren. Die kunnen zij nu niet nakomen.”

Donderdagmiddag vond er een spoedoverleg plaats met demissionair minister Bas van ’t Wout en demissionair staatssecretaris Mona Keijzer waarin gesproken is over de heropening van de horeca en het kort geding tegen de Staat voor het uitbetalen van de TVL. KHN-directeur Dirk Beljaarts noemt het spoedoverleg teleurstellend. „Keijzer zei het vervelend te vinden dat het bericht van de RVO niet empathisch geschreven was en legde uit dat de uitvoeringsinstanties op hun tenen lopen. Maar daar kunnen horecaondernemers niets mee.”

Bodemprocedure

Begin deze week maakte KHN al bekend een bodemprocedure aan te spannen tegen de Staat om boven water te krijgen op welk wetenschappelijke onderbouwing de beslissing is genomen dat de horeca zo gevaarlijk is. „We willen weten waarom deze beslissingen zijn genomen, op welke gronden en wie daarvoor verantwoordelijk zijn”, aldus Beljaarts.

De KHN-directeur verwacht dat het kort geding helpt om in de bodemprocedure de onbetrouwbaarheid van de overheid aan te tonen. „Maar ons doel is om heel snel betalingen te krijgen. Een aantal horecaondernemers gaat anders hierdoor failliet.”

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken, waar RVO onder valt, benadrukt dat het niet om het hele bedrag gaat. Ook verwacht hij niet dat de uitbetaling in werkelijkheid zestien weken duurt. Volgens hem gaat RVO de definitieve betalingen naar voren halen. Die moeten dan ’ergens in april’ volgen. „Maar we proberen het sneller te doen, en hopen het overgrote deel in maart al te betalen.”

Beljaarts merkt op dat voor ondernemers die al maanden zonder geld zitten vier of acht weken uitstel ook al een persoonlijk drama is. KHN noemt het uitstel ’zeer bedreigend’ voor de continuïteit van bedrijven en ’belastend voor het laatste restje vertrouwen’ dat ondernemers nog hebben in de overheid. „Het gemak waarmee – zonder een woord van excuus – wordt teruggekomen op gewekte verwachtingen in een mededeling aan ondernemers die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van deze subsidie, roept herinneringen op aan de toeslagenaffaire.”