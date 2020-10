AEX toont veerkracht met wegwerken verlies

Rond kwart voor vier stond de AEX-index onveranderd op 550,6 punten. De Midkap-index deed het beter en won 0,5% op 817,5 punten.

Elders in Europa kleurden de beurzen minder rood. Frankfurt en Parijs vielen tot 0,7% weg.

In de middag kregen beleggers belangrijke cijfers over de Amerika arbeidsmarkt voorgeschoteld. Er kwamen over de maand september 661.000 nieuwe banen, terwijl vooraf op een plus van 900.000 was gerkend. De werkgelegenheidscijfers over juli en augustus werden opwaarts bijgesteld. De werkloosheid in de VS daalde van 8,4% naar 7,9% van de beroepsbevolking. Dat was beter dan de afname naar 8,2% die in doorsnee werd voorspeld.

Kans op nieuwe recessie VS

Jeroen Blokland, strateeg bij Robeco liet in een reactie weten dat de aanhoudende verzwakking op de arbeidssmarkt in de VS een V-vormig economisch herstel in de weg zit. Hij sluit niet uit dat bij een toename van het blijvende banenverlies de grootste economie wereld uiteindelijk in een nieuwe recessie terecht kan komen.

Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, was wat minder somber over het Amerikaanse banenrapport. Vooral de verdere daling van de werkloosheid tot onder de 8% gaf volgens hem reden om het het glas nog halfvol te zien. „Het gaat bij de banencijfers om enorme getallen, waardoor er grote afwijkingen in kunnen zitten met de verwachtingen. Zo werd de banengroei over augustus nog fors verhoogd.”

Bij de start van de handel kropen beleggers op het Damrak nog flink hun schulp in reactie op de mededeling van de Amerikaanse president Trump via Twitter dat hij en Melania besmet zijn met corona, nadat eerder naar buiten was gekomen dat een belangrijke adviseur van hem het virus had opgelopen.

Analisten zeggen dat de besmetting van Trump onderstreept dat de risico’s van het coronavirus nog lang niet verdwenen zijn en dat de verkiezingscampagne in de VS verstoord kan worden. „De financiële markten hebben een hekel aan onzekerheid en dit zorgt daarvoor. Niet alleen vanwege de president, maar ook omdat dit kan betekenen dat het virus zich nu verspreidt in de hogere regionen van de Amerikaanse regering”, aldus een analist tegen persbureau Bloomberg.

Volgens Abma is het afwachten hoe groot de impact van het coronavirus zal zijn op de gezondheid van Trump. „Bij een milde vorm kan het nog in zijn voordeel zijn dat hij in de laatste weken voor de verkiezingen nog actief campagne kan voeren door de immuniteit voor het virus, terwijl Biden nog steeds voorzichtig moet zijn.”

Abma houdt er rekening mee dat op zeer korte termijn beleggers nog oog zullen hebben voor de gezondheidstoestand van Trump. „Bij de coronabesmteing van Britse premier Boris Johnson verslechterde zijn situatie als snel.”

Buiten de presidentsverkiezingen in de VS is de ontwikkeling van een vaccin tegen het virus ook van groot belang voor beleggers, stelt Abma. „In een scenaro dat de uitslag van de Amerikaanse verkiezingen langdurig betwist gaat worden, kunnen positieve signalen over de gang van zaken bij het onderzoek naar een vaccin tegenwicht bieden. Daarnaast is het te hopen dat de Republikeinen en de Democraten er nog uit gaan komen met een deal over nieuwe coronsteun.”

Philips in mineur

In de AEX drong Philips het verlies terug tot een min van 0,7%.Het medische technologieconcern dat grote blootstelling heeft aan de Amerikaanse markt.

Hekkensluiter Unibail-Rodamco-Westfield moest 3% afstaan.

ASMI dat een dag eerder nog in de lift zat vanwege een opsteker in de chipsector, zakte 1,5% weg. ASML leverde 0,8% in.

RD Shell zette de neergang van donderdag voort met een verlies van 1,8% tot dicht tegen de €10, net onder het niveau van de koersval vlak na uitbraak van de coronacrisis in maart. De prijs van ruwe olie (Brent) dook weer onder de $40 per vat door de aanhoudende vrees voor een veel mindere vraag naar olie als gevolg van de tweede coronagolf. Corné van Zeijl, analist bij Actiam, benadrukt dat Shell dit jaar een beursdrama is voor beleggers met zo’n 60% van de koers af sinds de top begin dit jaar.

Het defensievere fonds KPN voerde nog steeds de lijst met winnaars aan. Het telecomconcern steeg 2%. ING hield de voeten ook droog met een plus van 0,5%. Mediaconcern RELX was ook in de bovenste regionen te vinden met een vooruitgang van 1%.

In de Midkap-index werd Air France KLM 2,7% lager gezet ondanks dat de vakbonden en KLM donderdagavond op de valreep een deal bereikten over een loonoffer.

Besi werd ook geraakt, met een verlies van 2,2%.

Aan de andere kant lag Eurocommercial Properties (+4,6%) goed in de markt na de verkoop van een Zweeds winkelcentrum. Basic-Fit sprintte naar een winst van 2,5%.

