Zure smaak tech en Shell; KPN hapt lekker weg

Rond 12.30 uur stond de AEX-index op 547,4 punten, een min van 0,5%. De Midkap-index poeste het verlies geheel weg en won 0,1% op 813,2 punten.

Elders in Europa kleurden de beurzen roder dan in Amsterdam. Frankfurt en Parijs vielen beide 1% weg.

De futures wezen nu op koersdalingen bij het begin van de handel op Wall Street op vrijdag tot 2%. Vanmiddag zullen alle ogen gericht zijn op cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Naar verwachting zijn er vrige maand 900.000 banen bijgekomen. De werkloosheid in de VS zal waarschijnlijk licht zijn gedaald tot 8,2%.

In Azië en Australië stonden de belangrijkste beursgraadmeters ook onder druk. De Australische All Ordinaries zakte 1,3 procent en de Nikkei in Tokio waar een dag niet kon worden gehandeld vanwege een storing verloor 0,7 procent.

Trump maakte zelf op Twitter bekend dat hij en Melania besmet zijn met corona, nadat eerder naar buiten was gekomen dat een belangrijke adviseur van hem het virus had opgelopen. De president en zijn vrouw zitten nu in quarantaine. De 74-jarige Trump behoort nu tot de meer dan 7,2 miljoen Amerikanen die besmet zijn geraakt met het coronavirus. Inmiddels zijn meer dan 200.000 mensen in de Verenigde Staten overleden aan het longvirus.

Analisten zeggen dat de besmetting van Trump onderstreept dat de risico’s van het coronavirus nog lang niet verdwenen zijn en dat de verkiezingscampagne in de VS verstoord kan worden. „De financiële markten hebben een hekel aan onzekerheid en dit zorgt daarvoor. Niet alleen vanwege de president, maar ook omdat dit kan betekenen dat het virus zich nu verspreidt in de hogere regionen van de Amerikaanse regering”, aldus een analist tegen persbureau Bloomberg.

Lage handelsvolumes

Volgens Daam-Martijn van Holst, handelaar bij ABN Amro heeft gelet op de lage handelsvolumes het nieuws over de coronabesmetting van Trump vooralsnog nauwelijks impact op de stemming bij beleggers. Hij wijst er op dat er ook geen signalen zijn dat Trump zijn taken niet kan vervullen in het Witte Huis vanwege de positieve test. „Beleggers kijken vooral uit naar de start van het nieuwe cijferseizoen en houden zich nog niet al te veel bezig met de presidentsverkiezingen in de VS. Er zijn meer zorgen hoe het na de verkiezingen zal gaan doordat mogelijk veel meer Amerikanen via de post gaan stemmen.”

Corné van Zeijl, analist bij Actiam, houdt er rekening mee dat Trump zelfs zou kunnen profiteren van zijn coronabesmetting bij de komende presidentsverkiezingen van begin november in een scenario dat hij goed door de de periode van quarantaine komt ondanks zijn hoge leeftijd.

De dollar steeg in waarde tegenover de euro en het Britse pond. Bij onrust op de financiële markten zoeken beleggers veilige havens, waaronder de Amerikaanse munt.

Philips in mineur

In de AEX stond vooral Philips onder druk. Het medische technologieconcern dat grote blootstelling heeft aan de Amerikaanse markt ging 2% achteruit.

ASMI dat een dag eerder nog in de lift zat vanwege een opsteker in de chipsector, zakte verder weg met een terugval van 1,8%. ASML belandde ook bij de grotere dalers en leverde 1% in.

RD Shell zette de neergang van donderdag voort met een verlies van 1,3% tot dicht tegen de €10, net onder niveau van de koersval vlak na uitbraak van de coronacrisis in maart. De prijs van ruwe olie (Brent) dook weer onder de $40 per vat door de aanhoudende vrees voor een veel mindere vraag naar olie als gevolg van de tweede coronagolf. Van Zeijl benadrukt dat Shell dit jaar een beursdrama is voor beleggers met zo’n 60% van de koers af sinds de top begin dit jaar.

Het defensievere fonds KPN voerde de lijst met winnaars aan. Het telecomconcern steeg 2,5%.

Banken hielden ook de voeten droog door de afgenomen risiocbereidheid bij beleggers. ING en ABN dikten 0,9% respectievelijk 0,3% aan. Verzekeraars zaten eveneens in de voorhoede. Aegon werd 0,7% meer waard.

In de Midkap-index werd Air France KLM 1% lager gezet ondanks dat de vakbonden en KLM donderdagavond op de valreep een deal bereikten over een loonoffer.

Besi werd ook geraakt, met een verlies van 2,2%.

Aan de andere kant lag Eurocommercial Properties (+5%) goed in de markt na de verkoop van een Zweeds winkelcentrum.

Steunpakket

Verder blijft de aandacht uitgaan naar de perikelen in Washington rond het nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft donderdag (lokale tijd) een nieuw steunpakket voor de economie ter waarde van 2,2 biljoen dollar (2200 miljard euro) goedgekeurd.

Het lijkt er echter niet op dat de wet die het pakket regelt het zal redden in de Senaat, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

