Hoogovens ’zo snel mogelijk’ in Zweedse handen

Vrijdagmiddag is het personeel bijgepraat op verschillende locaties in Nederland en Groot-Brittannië in een videocall.

Bekijk ook: Strijd om Tata Steel Nederland barst los

SSAB is een relatief kleine speler op de wereldwijde staalmarkt, en is vooral actief in Zweden, Finland en Noord-Amerika. Met ruim 14.000 werknemers produceert SSAB 9 miljoen ton staal. Ter vergelijking: ’IJmuiden’ (Tata Steel Nederland) produceert zo’n 7 miljoen ton met een kleine 11.000 werknemers.

Waterstof

Het concern is een fusiebedrijf dat in 1978 ontstond een paar kleine Zweedse staalproducenten. Het bedrijf heeft een relatief grote thuismarkt, en profiteert onder meer van goedkope waterkracht en grote ijzerertsvoorraden in Noord-Zweden. Samen met Nuon-eigenaar Vattenfall werkt SSAB aan de productie van staal op basis van staal dat niet langer met cokes (van steenkool) wordt gemaakt, maar waar met waterkracht gegenereerde waterstof voor wordt gebruikt. Ook IJmuiden heeft ambities om staal op basis van waterstof te maken.

Voor de voormalige hoogovens in IJmuiden zou er met een succesvolle deal een eind aan een bijzonder slecht functionerend huwelijk met India en vooral Groot-Brittannië komen.

De Koninklijke Hoogovens fuseerden in 1999 met British Steel tot Corus, een samenwerking die voor IJmuiden vaak vooral uitdraaide op het afweren van pogingen van de Britten om met hun hand in de kas in IJmuiden te graaien om de verliezen in eigen land af te dekken. British Steel kampte namelijk en kampt nog steeds met enorme investeringsachterstanden.

Sorus

In 2007 werd Corus – uit te spreken als ’Sorus’ volgens het personeel – gekocht door het Indiase Tata Steel voor een dikke €7 miljard. Kort daarop brak de financiële crisis uit, en in de jaren daarna werd de wereldmarkt in toenemende mate overspoeld met goedkoop Chinees staal, waardoor de Indiërs weinig lol aan hun aankoop beleefden.

Sinds 2019 liepen de spanningen bij het tot Tata Steel Europe (TSE) omgedoopte Corus hoog op, wederom door een gapend financieel gat aan Britse kant, verergerd door de coronacrisis. De Indiase frustratie over het Nederlandse structuurregime bij Tata Steel Nederland liep daarbij hoog op. Dat regime zorgt ervoor dat ’IJmuiden’ een eigen onafhankelijke raad van commissarissen heeft, en zelf controle houdt over de eigen financiële middelen.

In India is de maat nu vol, TSE wordt opgeheven, en het Nederlandse deel moet worden verkocht aan de Zweden. Bij de Britten is het nieuws ingeslagen als een bom. Het zal de komende maanden erop of eronder worden, zonder Nederlandse steun lijkt hun lot bezegeld.

Of daar een rol voor de Nederlandse Staat ligt, is nog onduidelijk. De Britse staat overweegt wel nog altijd een kapitaalinjectie in het Britse deel, en de Finse overheid is samen met twee Zweedse beleggers de grootste aandeelhouder van SSAB.

Zo snel mogelijk

De directie en raad van commissarissen van Tata Steel Nederland staan in ’beginsel positief tegenover de gesprekken’. „Een overname door SSAB zou mogelijkheden kunnen bieden om de duurzame continuïteit van het Nederlandse staalbedrijf te borgen”, laten directeur Hans van den Berg en voorzitter Peter Blauwhoff in een schriftelijke verklaring weten.

„Onze aandeelhouder heeft aangegeven een eventueel overnameproces zo snel mogelijk te willen afronden, wat in 2021 zijn beslag zou moeten krijgen”, laten ze ook weten.

Rode loper

Het kabinet is eerder vandaag persoonlijk geïnformeerd door Tata Steel India over onderhandelingen tussen Tata en het Zweedse staalbedrijf SSAB over de mogelijke overname door SSAB van Tata Steel Nederland, en lijkt de rode loper uit te rollen. „De combinatie van Tata Steel Nederland en het vergelijkbare SSAB lijkt aantrekkelijk. De bedrijven zijn complementair en beide hebben grote ambities voor verduurzaming”, laat een woordvoerder van minister Wiebes van EZK desgevraagd weten.

„Het kabinet werkt al langer samen met Tata plannen uit voor een competitief, groen en toekomstbestendig staalbedrijf van wereldklasse, op de unieke locatie in IJmuiden. Het kabinet blijft de komende periode nauw contact onderhouden met het staalbedrijf.”

Ook FNV en CVN reageren positief.