’Zweden op koers om Hoogovens te kopen’

Dat melden bronnen rond het hoofdkantoor van Tata Steel Limited in India, en wordt bevestigd door SSAB tegenover het ANP. Momenteel wordt het personeel bijgepraat op verschillende locaties in Nederland en Groot-Brittannië middels een videocall.

SSAB is een relatief kleine speler op de wereldwijde staalmarkt, en is vooral actief in Zweden, Finland en Noord Amerika. Met ruim 14000 werknemers produceert SSAB 9 miljoen ton staal. Ter vergelijking: ‘IJmuiden’ (Tata Steel Nederland) produceert zo’n 7 miljoen ton met ene kleine 11.000 werknemers.

Het concern is een fusiebedrijf dat in 1978 ontstond een paar paar kleine Zweedse staalproducenten. Het bedrijf heef teen relatief grote thuismarkt, en profiteert onder meer van goedkope waterkracht en grote ijzerertsvoorraden in Noord-Zweden. Samen met Nuon-eigenaar Vattenfall werkt SSAB aan de productie van Staal op basis van staal dat niet langer met cokes (van steenkool) wordt gemaakt, maar waar met waterkracht gegenereerde waterstof voor wordt gebruikt. Ook IJmuiden heeft ambities om staal op basis van waterstof te maken.

Voor de voormalige hoogovens in IJmuiden zou er met een succesvolle deal een eind aan een bijzonder slecht functionerend huwelijk met India en vooral Groot-Brittannië komen.

