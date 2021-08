Slordige vve-bestuurder raakt €25.000 kwijt

De man, een lid van de vve, was twee jaar lang de enige bestuurder. Toen hij aftrad, trof zijn opvolger een rommeltje aan. Over een periode van vijf jaar bleken allerlei stukken te ontbreken. Ook waren de financiën niet op orde.

Boekhouding

Een extern bureau moest orde scheppen in de chaos. Het bleek dat de man de vve voor zo’n €25.000 had benadeeld. Hij had bijvoorbeeld een onnodig liftonderhoudsabonnement doorbetaald, rekeningen te laat betaald waardoor er incassokosten waren bijgekomen, en had vorderingen aan leden laten verjaren.

Pas als een bestuurder ernstig verwijtbaar handelt kan hij of zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade. De rechter vindt dat dat hier het geval is. Verzwarende factor is dat de man een boekhoudkundige achtergrond heeft. Hij had dus beter moeten weten.

De man moet de vve bijna €35.000 terugbetalen. Daarnaast draait hij ook nog eens op voor ruim €3500 aan proceskosten.