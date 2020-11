Winst Boeing verdampt op rustig Wall Street

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent lager op 29.747 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte een fractie tot 3606 punten. Techgraadmeter Nasdaq dikte 0,1 procent aan tot 11.910 punten.

Boeing hield nog 0,2 procent over van zijn eerdere winst na de goedkeuring door de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA. De 737 MAX-vliegtuigen staan al ruim anderhalf jaar aan de grond, nadat in korte tijd twee ongelukken met het type plaatsvonden. Daarbij kwamen in totaal 346 mensen om.

Luchtvaartmaatschappijen als American Airlines en Southwest Airlines stonde duidelijk bij de winnaars. De maatschappijen kondigden plannen aan om de 737 MAX-toestellen weer in te zetten.

Techreus Apple stond nagenoeg vlak. De onderneming maakte bekend de tarieven in de eigen appstore te verlagen

Verder was er ook veel aandacht voor farmaceut Pfizer dat 1,6 procent won. Het coronavaccin van Pfizer en het Duitse biotechnoloog BioNTech is volgens de twee bedrijven effectiever tegen het virus dan eerder vermeld. Het middel beschermt voor 95 procent en niet voor 90 procent, zoals ze vorige week meldden. Pfizer gaat in de komende dagen toestemming vragen om het middel in de Verenigde Staten op de markt te brengen.

Aan het kwartaalcijferfront opende winkelketen Target (plus 4,7 procent) de boeken. De resultaten waren beter dan gedacht, geholpen door hogere verkopen via het internet. De prestaties van doe-het-zelfbedrijf Lowe's stelden juist teleur. Dat bedrijf leverde dik 6 procent aan beurswaarde in. Discountketen TJX Companies steeg bijna 4 procent na cijfers.

Verder maakte de producent van vleesvervangers Beyond Meat bekend dat het varkensgehakt op plantaardige basis gaat verkopen in China. Het aandeel Beyond Meat won 4,6 procent aan beurswaarde.

De euro stond op 1,1866 dollar, gelijk aan het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie werd 1,7 procent duurder op 42,14 dollar. Brentolie klom 2,1 procent in prijs tot 44,66 dollar per vat.