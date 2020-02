Angst coronavirus slaat olieprijs terug onder $50

Nadat in jananuari nog het hoogste jaarniveau van ruim boven de $60 werd aangetikt is de olieprijs in de voorbije dagen hard gedaald met dinsdag een nieuwe terugval van 3% tot $49,87.

Handelaren houden er sterk rekening mee dat onder meer vanwege het schrappen van vluchten naar China en de verminderde animo in de toeristensector de vraag naar olie flink zal gaan afnemen.

Met de scherpe terugval van de olieprijs is de kans groot geworden dat oliekartel OPEC mogelijk zal gaan overleggen over een verdere beperking van de olieproductie.

Voor automobilisten is de verzwakking van de olieprijs naar het laagste niveau van dit jaar goed nieuws. Bij de pomp zal onder meer de benzineprijs de dalende lijn gaan vervolgen.