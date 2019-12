Rabo sluit geen automaten om plofkraken

De bank kondigde in 2017 al de nodige maatregelen aan om geldautomaten beter te beschermen en criminelen te ontmoedigen. De aanpassingen lijken effect te sorteren, aangezien zowel bij de plofkraak in Tubbergen als bij die in Baarlo niets buit werd gemaakt.

Eerder sloot ABN Amro 470 automaten vanwege het toegenomen risico op plofkraken de laatste tijd. Het type automaat dat ABN Amro buiten bedrijf stelde was een geliefd doelwit voor plofkraakcriminelen. Nu lijkt er sprake van een verschuiving naar automaten van Rabobank.

Pinautomaat van de Rabobank zijn niet immuun voor plofkraken, zoals hier in Chaam twee jaar geleden. Ⓒ ANP

Nederlandse banken zouden graag zien dat geld in geldautomaten compleet waardeloos wordt bij een plofkraak door bijvoorbeeld verbranding. Momenteel worden gesprekken gevoerd met toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) over aanpassingen van de huidige strenge regels voor het vernietigen van geld.