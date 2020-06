’Autoverkoop in 2020 kwart lager’

De ACEA, de Europese koepelorganisatie van autofabrikanten, ging in een eerdere prognose nog uit van een verkoopdaling van 20%. De aanpassing betekent dat er in 2020 in Europa zo’n 9.6 miljoen nieuwe auto’s op kenteken worden gezet. Dat waren er vorig jaar nog 12,8 miljoen.

Met deze prognose zouden er dit jaar het laagste aantal nieuwe auto’s uit de showroom rollen sinds 2013, toen Europa zich na zes jaar verkoopdalingen uit de financiële crisis worstelde. Tot en met mei ligt de verkoop 41,5% lager dan dezelfde periode in 2019, de sterkste daling ooit, maar dat kan volgens ACEA nog bijtrekken als de lockdown voorbij is en overal de steunmaatregelen in werking zijn getreden.

„Gezien de ongekende ineenstorting van de verkoop tot nu toe, zijn aankoopprikkels en sloopregelingen in de hele Europese Unie hard nodig om de vraag naar nieuwe auto’s te stimuleren”, zegt ACEA-directeur Erik-Mark Huitema. „In het belang van onze industrie en de economie roepen we op tot politieke en economische steun, zowel op Europees als op lidstaatniveau, om de de schade aan de werkgelegenheid te beperken.”