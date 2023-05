Facebook-moeder Meta krijgt in Europa megaboete van €1,2 miljard

Meta en dochters als Facebook, Instagram en Whatsapp kregen eerder al Europese boetes van honderden miljoenen euro's voor privacyschendingen. Maar nooit eerder was de straf zo hoog, stellen de Europese toezichthouders, verenigd in het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB).

De privacywaakhonden vrezen dat de Amerikaanse overheid zich toegang verschaft tot gegevens van Europeanen. Die informatie kan vervolgens worden overgebracht naar de VS, waar inlichtingendiensten aan minder strenge privacyregels gebonden zijn dan Europese.

De EU, de VS en Amerikaanse internetbedrijven touwtrekken al langer over de overdracht van Europese gebruikersgegevens. De Europese rechter zette in 2020 een streep door daarover gemaakte afspraken. Ook de modelcontracten die Meta met de EU heeft gesloten om toch data te kunnen overbrengen beschermen gebruikers niet genoeg, vindt het EDPB. Voor oktober moet dat zijn rechtgezet.

Omdat Meta zijn Europese hoofdkantoor in Ierland heeft, legt de Ierse toezichthouder de boete op. Begin dit jaar kreeg Meta al een boete van 390 miljoen euro opgelegd van de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC). Het bedrijf kreeg die straf voor de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dat was niet de eerste boete. Zo legde de DPC in september Meta-dochter Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro en in november was al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta.

Advertenties

Begin dit jaar kreeg Meta al een boete van 390 miljoen euro opgelegd van de Ierse privacytoezichthouder Data Privacy Commissioner (DPC). Het bedrijf kreeg die straf voor de manier waarop gebruikersgegevens worden gebruikt voor gepersonaliseerde advertenties. Dat was niet de eerste boete. Zo legde de DPC in september Meta-dochter Instagram nog een boete op van 405 miljoen euro en in november was al sprake van een boete van 265 miljoen euro voor Meta.

Volgens de Europese datawetgeving kunnen bedrijven worden onderzocht door de privacywaakhond van het land waar zij hun Europese hoofdkantoor hebben. Meta heeft een Europees hoofdkantoor in Ierland.

Meta zal in beroep gaan tegen de uitspraak en zal via de rechter om opschorting van de uitspraken vragen.