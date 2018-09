’Jonge ouders worden van de woningmarkt geduwd’

Politiek Den Haag zou bij het openbreken van de woningmarkt dan ook meer aandacht voor de rol van de arbeidsmarkt en van de zorg voor kinderen moeten kijken, bepleiten economen van de Rabobank.

Door de stijgende huizenprijzen en strengere leennormen wordt de woningmarkt steeds meer het domein van tweeverdieners, concluderen de economen uit eigen onderzoek. Ook kersverse ouders moeten maximaal blijven werken om de hypotheek van een fatsoenlijk huis te kunnen betalen.

Dat levert problemen op, omdat twee voltijds werkende ouders ook geld moeten vrijspelen voor de kinderopvang. Die is in Nederland ’duur en kwalitatief matig’, stellen de economen. In plaats daarvan gaat een van de ouders dan maar in deeltijd werken, met als gevolg dat het gezin niet meer maximaal kan lenen.

Daar komt nog als probleem bij dat de lonen nog niet hard aan het stijgen zijn. De arbeidsmarkt is volgens de Rabo-economen nog niet helemaal uit de crisis. Vanwege de hoge verborgen werkloosheid zien bedrijven nog geen noodzaak om hun salarissen fors naar boven bij te stellen. De onderzoekers roepen de overheid op om werken meer lonend te maken.