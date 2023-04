Premium Het beste van De Telegraaf

’Woningmarkt begint te herstellen’

Het aantal starters op de woningmarkt neemt toe. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het aantal aanvragen voor de aankoop van een huis is in het eerste kwartaal met bijna een kwart gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van De Hypotheker. Toch wijzen verschillende signalen er volgens de adviesketen op dat de woningmarkt zich begint te herstellen. Zo is het aantal aanvragen vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar met 10% toegenomen.