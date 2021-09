Nep-helpdesk van Google: ’Razendsnel voor duizenden euro’s opgelicht’

Het lijkt een logische stap, wie een telefoonnummer van een bedrijf zoekt tikt een zoekopdracht op internet in. Ook als het om Google zelf gaat. „Maar dat heeft mij duizenden euro’s gekost”, doet een gedupeerde haar verhaal.

Belangrijk om te weten: Google heeft géén telefonische helpdesk. Het slachtoffer wil dan ook niet met naam in de krant genoemd worden, uit schaamte. „Ik ben behoorlijk bekend met internet en computers en weet wat ik doe en ik snapte ook nooit waarom mensen in al die internetfraude trapten. En nu ben ik zelf de klos. Ik schaam mij diep dat me dit is overkomen.”

De vrouw wilde aan Google een adreswijziging van haar bedrijf doorgeven, zocht op internet naar het telefoonnummer van het Amerikaanse techbedrijf en vond die ook, een Amsterdams nummer. Aan de andere kant van de lijn stelde een Engels sprekende man zich voor als Google-medewerker.

Om te verifiëren dat ze zei wie ze was moest er €1 via PayPal worden overgemaakt, zodat via mail haar identiteit gecheckt kon worden. „Dat klonk plausibel, vaker vragen bedrijven om een cent of een euro over te maken. Die euro werd vervolgens ook weer keurig terugstort.”

Screenshot van een Google nep-website

Maar vervolgens slaat de oplichter zijn slag, zonder dat het slachtoffer het in de gaten heeft. Er wordt software op de computer geïnstalleerd waarmee de wijziging doorgevoerd zou worden. „Dat ging allemaal razendsnel en eerlijk gezegd begreep ik niet precies wat er allemaal gebeurde.”

Dat kwam niet veel later toen het slachtoffer verschillende e-mails van PayPal kreeg waarin werd gemeld dat er voor in totaal €3000 was overgemaakt vanaf haar PayPal-account en een hier aan gelinkte creditcard. „Meteen heb ik aangifte gedaan bij de politie en geprobeerd de reservering van geld op mijn creditkaart te stoppen. Dat bleek volgens de creditkaartmaatschappij niet te kunnen. Ook van PayPal geen bericht.”

Sillicon Valley van India

Via de afschriften van PayPal kon de vrouw wél achterhalen op welke rekening het geld was gestort. Dit leidde tot een naam en adres in de Indiase wijk Koramangala dat bekend staat als het Sillicon Valley van India. De rekening is van de HDFC-bank, een van de grootste banken uit het land. Ook bij de servicedesk en het management van deze bank probeert het slachtoffer haar geld terug te krijgen. Ze krijgt echter geen respons.

De Consumentenbond en de Fraudehelpdesk maken al in 2019 melding van deze Indiase oplichters. Google gaf toen aan dit soort nep-klantenservices te gaan weren door bij een flink aantal zoektermen te zorgen dat die nummers niet meer verschijnen. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid constateert in een publicatie geen afname te zien de helpdeskfraude, wel is een daling te zien in de schadebedragen van in totaal €5 miljoen in 2017 naar €2,6 miljoen in 2019.

Om te voorkomen slachtoffer te worden van dit soort fraude is het goed te weten dat Google zelf geen telefonische helpdesk heeft. Telefoonnummers die met een zoekopdracht worden gevonden zijn dus nep. Verder is het volgens de Consumentenbond zaak altijd het telefoonnummer te zoeken op de website van het bedrijf zelf en niet een willekeurig nummer te bellen dat bij de eerste tien zoekresultaten wordt gevonden.

Ambassade

Krijg je iemand aan de lijn die Engels spreekt en die vraagt de computer over te nemen om je beter te kunnen helpen, dan moeten alle alarmbellen afgaan. Helemaal als er gevraagd wordt meteen geld over te maken. Banken of creditmaatschappijen vergoeden doorgaans de schade niet.

Onlangs oordeelde het financieel klachtinstituut Kifid in een soortgelijke zaak dat de bank het gestolen geld niet hoefde te vergoeden. Hier ging het om een bedrag van €203.

Ook het slachtoffer dat €3000 kwijtraakte via de heldeskfraude via Google heeft geen hoop meer ooit het geld terug te zien. „Ik heb echt alles heb ik geprobeerd om mijn geld terug te krijgen, zelfs de Indiase ambassade in Den Haag heb ik benaderd, met nul resultaat. En ook van de politie hoor ik niets meer over mijn aangifte.”

Overigens wordt niet alleen gefraudeerd uit naam van Google, ook uit naam van andere grote bedrijven zoals Amazon en Microsoft vindt helpdeskfraude op grote schaal plaats. Websites als helpdesktelefoonnederland.nl en klantenservicenederland.nl zijn slechts enkele voorbeelden van de vele nep-websites van helpdesks.

Urgentie

PayPal was niet bereikbaar voor een reactie. Gevraagd om een reactie stuurt Google diverse linkjes met daarin een overzicht van tientallen oplichtingspraktijken uit naam van Google en tips. „Scams zijn vaak ontworpen om een gevoel van urgentie op te roepen”, zo waarschuwt Google

„Neem de tijd om vragen te stellen en na te denken.” En ook: „Ga zorgvuldig na of de gegevens kloppen die u krijgt. Is het logisch wat ze u vertellen?”

Wie misbruik bij de zoekgigant wil melden wordt doorverwezen naar de lokale autoriteiten en, nota bene, een Amerikaans telefoonnummer plus adres in Washington waar een brief naar toegestuurd kan worden.