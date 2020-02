Nieuw dieptepunt: €800 per maand voor kamer van 4 m2

Er past net een klein tweepersoonsbed in de kamer. Een nachtkastje ernaast, of ruimte om om het bed heen te lopen, is er dus niet. Het appartement is gemeubileerd en staat al vol, dus ruimte voor eigen meubels of, noem eens iets geks, een klerenkast, is er vermoedelijk niet.

Programmeur

De kamer wordt aangeboden op Kamernet, door een vrouw die werkt als programmeur. Zij schrijft in de advertentie dat het appartement wordt bewoond door de zoon van haar vriend, een 23-jarige stagiair. Hij slaapt in de baby-kamer.

Bekijk ook: Huren in vrije sector gaan niet meer zo hard omhoog als voorheen

De gelukkige student die deze kamer mag gaan huren moet ook nog eens overdag zijn hielen lichten. Zelf woont de vrouw die het appartement aanbiedt er niet, maar gebruikt ze het wel als kantoor als ze thuis werkt. Daarom is ze specifiek op zoek naar iemand die vijf dagen per week werkt.

Ruimte

In totaal zou het appartement 65 vierkante meter zijn, „zo groot dat iedereen zijn ruimte heeft”, volgens de advertentie.

Lang zou de huurder niet van de kamer kunnen genieten, het wordt namelijk voor een maximale periode van zes maanden verhuurd.