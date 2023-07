Uitstel van betaling voor fietsenmerk VanMoof

Dat het niet goed ging met VanMoof was al duidelijk. Klanten van de in financiële problemen belande fietsenfabrikant kwamen woensdagmiddag al voor een dichte deur te staan bij filialen van het bedrijf. Ook was al bekend dat VanMoof de verkoop van nieuwe fietsen staakte. In een bericht op de eigen site stelde de onderneming dinsdag dat het om een tijdelijke pauze zou gaan „om de productie en levering van bestaande bestellingen te kunnen inhalen.”

VanMoof bestaat sinds 2009. De broers Taco en Ties Carlier richtten het bedrijf op om „de perfecte stadsfiets” te maken, die opvalt om zijn minimalistische ontwerp. Enkele jaren later stapten ze volledig in elektrische fietsen. Daarbij profileerde het Amsterdamse merk zich als fietsenmaker die het hele ontwerp- en productieproces van de grond af aan opnieuw heeft opgebouwd.

Bekijk ook: Extra zijwieltjes moeten hippe VanMoof overeind houden

De e-bikes zitten vol eigen onderdelen van VanMoof, wat ook een financiële achilleshiel bleek. Er zijn gigantische investeringen voor nodig. In zijn jaarverslag van 2021 repte VanMoof bovendien over hoger dan verwachte kosten voor reparaties die onder de garantieregeling vallen. Wie op sociale media zoekt op de merknaam, komt al gauw uit bij klachten over lange wachttijden voor reparaties van haperende fietsen.

Door de forse uitgaven bleef VanMoof tientallen miljoenen euro’s verlies lijden. Alleen in 2021 eindigde het bedrijf al 77,8 miljoen in de min, op een omzet van 65,6 miljoen euro. De totale schulden overtreffen steevast het totaal aan bezittingen. Vorig jaar was het verlies naar verwachting van dezelfde omvang. Die gaten wist het bedrijf telkens te vullen met nieuwe investeringen, maar ook miljoenenleningen van leveranciers. Begin dit jaar, toen het voorlopige jaarverslag over 2021 werd gepubliceerd, waarschuwde het bestuur dat het allerminst zeker was dat er genoeg nieuwe kapitaalinjecties zouden komen die het bedrijf overeind zouden houden.

VanMoof kan zijn rekeningen niet meer betalen. Nadat onderhandelingen over een nieuwe kapitaalinjectie stuk zijn gelopen, heeft het moederbedrijf van het fietsenmerk dinsdagavond bij de rechter uitstel van betaling aangevraagd en gekregen. Dat bevestigt een woordvoerder van de rechtbank na berichtgeving door NRC.

De directie zou in eerste instantie woensdag een mail naar alle werknemers sturen om de stand van zaken toe te lichten, maar dat lijkt nu donderdagochtend te worden. De rechtbank publiceert de surseance dan op rechtspraak.nl.

Voor het personeel zal het nieuws geen verrassing zijn. De medewerkers hebben rond 15.00 uur alle tientallen Europese winkels van VanMoof moeten sluiten, en dus ook de winkel die gevestigd is op het hoofdkantoor in Amsterdam.