'Zware druk op OM om ook ABN-bankiers te vervolgen'

Er ligt zware politieke en maatschappelijke druk op het Openbaar Ministerie (OM) om ook personen te vervolgen en niet alleen te schikken in hun onderzoek naar falende witwascontroles bij ABN AMRO. Dat plaatst de aanklagers voor een duivels dilemma. Persoonlijke verantwoordelijkheid is vaak lastig te bewijzen, en het OM is zelden succesvol in dit soort zaken, blijkt uit een rondgang van Het Financieele Dagblad.