Analyse: Zeuren om Europese rotcenten is terecht

Het is traditie dat het gevecht om de Brusselse meerjarenbegroting op het scherpst van de snede wordt uitgevochten. Deze keer trekt de Europese Commissie wel heel veel uit de kast in de media-strijd tegen het tegenstribbelende Nederland. De Europese topambtenaar die over de begroting gaat is tegenwoordig een Nederlander - Gert-Jan Koopman - en hij deinst er niet voor terug zich actief te mengen in het Nederlandse debat. Zelfs met allerlei drogredeneringen poogt de Commissie de argumentatie van premier Mark Rutte te ondermijnen.