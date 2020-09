’Huizenmarkt koelt af in 2021’

Woningmarkteconoom van de bank Lisanne Spiegelaar legt uit dat de woningmarkt tot nu toe nog weinig last heeft ondervonden van de coronacrisis: „Huizen waren tot en met juli van dit jaar gemiddeld 7,1 procent duurder dan een jaar eerder. Ook zijn 6,7 procent meer huizen verkocht dan in de eerste zeven maanden van 2019.”

Steunpakketten

Zij verklaart dit door de steunpakketten van de Nederlandse overheid. „Deze blijken tot op heden vrij effectief in het tegengaan van een sterke stijging van de werkloosheid onder de groep potentiële huizenkopers.”

De steunpakketten worden echter afgebouwd. Spiegelaar denkt dan ook dat de huizenmarkt gaat afkoelen: „We verwachten dat de vraag naar huizen vanuit starters zal afnemen. Starters hebben vaak een minder sterke arbeidsmarktpositie en worden daarom harder geraakt door de crisis. Ook gaan we ervan uit dat doorstromers terughoudender zullen worden door verlies van werk of inkomen, of de angst daarvoor.”

Vraag

Door de afnemende vraag verwacht Rabobank ook dat beleggers minder actief zullen zijn, doordat er vanwege de coronacrisis minder toeristen, expats en buitenlandse studenten naar Nederland komen.