Berenberg positiever over ABN AMRO

Berenberg wijst er in een rapport op dat de vorige prognose was gebaseerd op een mindere omzetontwikkeling bij de bank. De kenners benadrukken dat de vooruitzichten bij de bank meer in lijn zijn gebracht met zijn eigen schattingen, waarbij meer rekening wordt gehouden met tegenwind, waar eerder sprake was van "overdreven positieve" marktverwachtingen.

Berenberg zou graag zien dat ABN werk maakt van kostenbesparingen. Verder wijzen ze er op dat ABN AMRO het qua renteopbrengsten beter doet dan veel Europese branchegenoten.

Favoriet

Voor de kenners van Berenberg blijft ING de favoriet, omdat die bank er operationeel sterker voor staat en ook beter in staat lijkt de kosten omlaag te krijgen. Berenberg hanteert mede om die reden een koopadvies op ING.

ABN AMRO sloot dinsdag op 18,99 euro. Het aandeel ING stond bij de slotbel op 10,07 euro.