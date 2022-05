Spaarders zien rente op deposito’s oplopen

NIBC heeft deze week de rente op spaardeposito’s met een looptijd van twee jaar verhoogd van 0,25% naar 0,5%. ABN Amro, Nationale-Nederlanden Bank en Rabobank schroefden eerder deze maand hun depositorentes al op.

De banken volgen daarmee de fors gestegen rente op de kapitaalmarkt. De rentevergoeding op gewone spaarrekeningen zit nog niet in de lift.

’Beter nog even wachten’

Geldexpert Amanda Bulthuis (Spaarrente.nl) waarschuwt spaarders om hun centen vooralsnog niet jarenlang te stallen op een deposito. „De kans is groot dat de rentes de komende tijd verder stijgen. Dus nu je spaargeld voor een aantal jaren vastzetten, is dan niet handig. Je kunt beter nog even wachten tot de rentes hoger zijn.”

