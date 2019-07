Klaas Knot: Belast huiseigenaren meer

Knot deed zijn uitspraken bij de bank van Litouwen in Vilnius, meldt persbureau Bloomberg.

Beweeglijk

In de meeste landen bestaat er een belastingvoordeel voor huizenkopers. Volgens Knot beïnvloedt dit de economie te veel. Dat is slecht nieuws volgens de centrale bankier, omdat de huizenmarkt zo beweeglijk is en daarmee de economie omhoog en omlaag trekt.

„Naar mijn mening dragen belastingsystemen bij aan deze cyclus, doordat het wordt gestimuleerd om je in de schulden te steken en mensen eerder in huizen zullen investeren dan in iets anders”, zei Knot.

„Vanuit een fiscaal perspectief geloof ik dan ook dat landen moeten streven naar een belastingsysteem dat neutraal tegenover het hebben van een koopwoning staat.”

Financiering

Het is niet de eerste keer dat Knot de hypotheekrenteaftrek bekritiseerd. Hij heeft al vaker gepleit voor een snellere afbouw van het belastingvoordeel. Zo wil hij niet alleen de hypotheekrenteaftrek sneller beperken, maar zei hij ook het liefst te willen dat nog maar 90% van de woningwaarde gefinancierd kan worden, in plaats van 100%.

„We vragen overal om buffers. Bij banken, overheden. Waarom dan niet ook vragen om een klein buffertje bij huishoudens? Dat is toch een kwetsbare groep”, zei de centrale bankier begin dit jaar in NPO-programma Buitenhof.

De kritiek van Knot is onterecht, vinden onder meer de experts van De Hypotheekshop. Nog maar een derde van de afgesloten hypotheken is voor de maximale woningwaarde, bovendien wordt er tegenwoordig snel afgelost.

Als Knot zijn zin zou krijgen, zou het voor starters nog moeilijker worden om aan een eigen huis te komen. Gemiddeld komen starters nu al een ton tekort.