Nederland importkampioen Oekraïense zonnebloemolie en maïs

Nederland importeerde in 2021 voor €641 miljoen aan zonnebloemolie, die gebruikt wordt voor onder meer koekjes, mayonaise, vleesvervangers en om te bakken en braden. Daarvan was €538 miljoen, ofwel 84%, afkomstig uit Oekraïne.

Daarmee is Nederland niet alleen de grootste importeur van ruwe zonnebloemolie in de Europese Unie, maar ook het land dat de meeste olie uit Oekraïne haalt.

Nederland is ook het EU-land dat het meest maïs uit Oekraïne haalt. Van de €1,29 miljard aan geïmporteerde maïs in 2021, kwam 42% uit Oekraïne. Spanje is met €1,86 miljard wel een grotere maïsimporteur dan Nederland, maar haalt het product vooral uit andere landen.

Overigens blijft maar een klein deel van de zonnebloemolie en maïs in Nederland. Van de zonnebloemolie blijft slechts 15% in Nederland. De rest wordt doorgevoerd. Van de maïs is driekwart in al dan niet bewerkte vorm bestemd voor het buitenland.

In totaal werd er afgelopen jaar voor €2 miljard aan spullen ingevoerd uit Oekraïne, waarvan €1,8 miljard aan landbouwproducten. Daarmee is Oekraïne het tiende herkomstland van landbouwproducten. De meeste landbouwproducten halen we uit Duitsland, België, Frankrijk en Brazilië. Oekraïne is voor onze landbouwimport echter wel veel belangrijker dan zijn belager Rusland. De Russen staan op plek 44.

Ruwe zonnebloemolie en maïs zijn verreweg de belangrijkste producten die we uit Oekraïne halen. Ze beslaan maar liefst 52,4% van de totale invoer uit het land. Kool- en raapzaad zijn goed voor 17%. Verder haalt Nederland veel kippenvlees en sojabonen uit Oekraïne. Die twee waren in 2021 goed voor een vijfde van de landbouwimport.