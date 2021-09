’Meeste bazen willen weten of personeel coronaprik heeft’

AMSTERDAM (ANP) - Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers wil weten of hun werknemers zijn gevaccineerd. Ze willen dat het in ieder geval voor bepaalde banen mogelijk wordt om te registreren of medewerkers zijn ingeënt.