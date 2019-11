’Oprichter Haagse bitcoin- startup aangehouden’

Komodore64 zou zo’n €78 miljoen aan investeringen hebben ontvangen. Ⓒ ANP XTRA

Amsterdam - Het leek te mooi om waar te zijn: een Haagse startup in games en een cryptomunt die liefst €78 miljoen aan investering kreeg. Groots vierde de oprichter de lancering in de Fokker Terminal in Den Haag. Inmiddels is voor het bedrijf Komodore64 faillissement aangevraagd, is oprichter Sam N. aangehouden en zitten klanten en werknemers achter hun geld aan.